Raubüberfall auf Supermarkt in Stadl-Paura geklärt

Die Polizei war zunächst von einem Täter ausgegangen, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr einen 17-jährigen Mitarbeiter und die 23-jährige Filialleiterin mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert hatte. Der Unbekannte konnte flüchten, am darauffolgenden Wochenenden klickten dann die Handschellen.

Das Landeskriminalamt forschte in Zusammenarbeit mit Vöcklabrucker Polizisten ein Duo aus, dass für den Raubüberfall verantwortlich sein soll. Es handelt sich um einen 51-Jährigen und einen 22-Jährigen, beide aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich. Bei der Festnahme am Samstag bzw. am Sonntag konnten die Ermittler einen Teil der Beute sicherstellen.