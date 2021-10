"Sie hat ,Überfall’ gesagt, da bin ich sofort ins Geschäft gerannt", sagt Attila Kovacs. Der gebürtige Ungar wurde am Mittwoch bei einem versuchten Raubüberfall für das Team des Unimarkts Schärding-Weberspitz zum Retter in der Not. Der 32-Jährige unterhielt sich kurz vor Ladenschluss um 19 Uhr mit Marktleiterin Birgit Ablinger am Hinterausgang des Geschäfts. "Ich wohne in der Nähe und bin mit der ganzen Belegschaft befreundet", sagt Kovacs. Als eine Mitarbeiterin aus dem Gebäude gelaufen kam