Prozess wegen Mordversuchs in Linz: Nebenbuhler in den Rücken gestochen

Ein 32-Jähriger muss sich ab heute, Mittwoch in Linz vor Gericht wegen Mordversuchs verantworten. Er soll Anfang März versucht haben soll, den 43-jährigen Ex-Freund seiner Partnerin zu erstechen. Das Opfer erlitt potenziell tödliche Verletzungen an Rücken und Stirn. Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig, er will nicht zugestochen haben. Ein Bekannter dürfte ihm ein Messer gegeben und ihn chauffiert haben. Dieser 46-Jährige steht als mutmaßlicher Beitragstäter vor Gericht. Ein Urteil ist für 12. Dezember geplant.

Anscheinend aus Eifersucht wollte der Mann seinen vermeintlichen Nebenbuhler aus dem Weg räumen. Am Morgen des 8. März soll der 32-Jährige dem Opfer angekündigt haben, dass er jetzt kommen und ihn "ficken" werde. Der Freund des Angeklagten wird verdächtigt, ihm dabei geholfen zu haben. So stamme die Tatwaffe mit einer sieben Zentimeter langen Klinge von dem 46-Jährigen, was dieser bisher aber abstritt. Außerdem soll er mit seinem Wagen den Angreifer zum Tatort gebracht, in der Nähe gewartet und ihn danach nach Hause gefahren haben. Der Strafrahmen beträgt für beide Angeklagte zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Freiheitsstrafe.

