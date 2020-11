Pensionisten zurück in die Spitäler?

Um der Personalnot in den Spitälern entgegenzuwirken, werden alle möglichen Ressourcen geprüft und eingesetzt. Die Stadt Wien bittet derzeit pensionierte Ärzte und Pfleger, die maximal zwei Jahre im Ruhestand sind, in einem Schreiben aktiv um Mithilfe in den Spitälern. Diese sollen die überlasteten Krankenhausteams freiwillig unterstützen.

Auch in Oberösterreich wird seit vergangener Woche an diesem Thema gearbeitet und die Aufstockung des Krankenhauspersonals verfolgt.

Es gehe aber nicht nur um pensionierte Pfleger und Ärzte, sondern auch um jene in Altersteilzeit oder Elternkarenz. "Wir wollen jede Möglichkeit nützen, um das Gesundheitssystem für die Oberösterreicher aufrecht zu erhalten", sagt Martin Hajart, Büroleiter von LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Deshalb werden einerseits die in Frage kommenden Fachkräfte kontaktiert und um eine Rückkehr gebeten, andererseits aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft.

Zuverdienstgrenze bei 460 Euro

Natürlich könne jeder freiwillig in den Krankenhäusern helfen, es sei aber offen, wie viele Fachkräfte dazu bereit wären. Deshalb werde auch eine entsprechende Entlohnung geprüft. Denn nach der derzeitigen rechtlichen Situation liegt die Zuverdienstgrenze bei monatlich 460,66 Euro. Diese gilt sowohl für einen Elternkarenzurlaub als auch für Pensionisten und jene in Altersteilzeit. Sie alle würden bei einem Verdienst über diesem Betrag ihre Ansprüche wie Kinderbetreuungsgeld, Pension oder das Altersteilzeitgeld des Arbeitsmarktservice (AMS) verlieren.

Zu bedenken sei, sagt Hajart, dass die Betroffenen ja gute Gründe hätten, warum sie in Elternkarenz oder Altersteilzeit gegangen sind. Deshalb müssten ihnen auch Anreize geboten werden.

Für die landeseigene Gesundheitsholding bestätigt Unternehmenssprecherin Jutta Oberweger, dass die Holding bereits aktiv auf Mitarbeiter zugehe, die kürzlich in Pension gegangen sind, um das Stammpersonal zu unterstützen. "Zusätzlich haben wir auch unsere Teilzeitkräfte gebeten, ihr Stundenausmaß zu erhöhen", sagt Oberweger.

