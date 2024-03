Unbelehrbar: Alkolenker im Mühlviertel wiederholt ohne Führerschein erwischt

Die Beamten erwischten den 46-jährigen Deutschen, der im Bezirk Perg wohnt, bereits Ende Jänner, als er auf der B3 in Mauthausen in einen Unfall verwickelt war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann schon seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besitzt.

Als er am vergangenen Samstag wieder von der Polizei kontrolliert wurde - diesmal in Luftenberg - konnte er nicht nur erneut keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, er hatte zudem zu viel getrunken. Wie unbelehrbar der 46-Jährige ist, stellte sich dann am späten Montagnachmittag heraus: Der Mann war wiederum mit seinem Auto unterwegs, als ihn die Polizei anhielt - nach wie vor ohne Führerschein und ein weiteres Mal betrunken. Er wird angezeigt.

