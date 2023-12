St. Martin: Drogenlenker (19) gleich zwei Mal binnen kürzester Zeit erwischt

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Samstag hielt eine Polizeistreife den Burschen aus Linz das erste Mal auf einem Parkplatz in St. Martin im Mühlkreis an: Einer seiner Beifahrer, ein 19-Jähriger aus Linz, versuchte beim Annähern der Beamten einen noch ungebrauchten Joint unter dem Auto zu entsorgen. Weil beim Lenker Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung zu erkennen waren, ordneten sie einen Drogentest an, der tatsächlich positiv auf THC ausfiel. Der Polizeiarzt bestätigte das Ergebnis bei einer anschließenden Untersuchung und stufte den Burschen als fahruntauglich ein. Der Führerschein, den er ohnedies erst seit 29. November hatte, wurde ihm abgenommen und er wurde bei der BH Rohrbach angezeigt.

Das alles hielt den 19-Jährigen aber nicht davon ab, sich wieder hinter das Steuer eines Autos zu setzen: Am Vormittag wurde er erneut erwischt - diesmal im Linzer Stadtgebiet, wieder high und nun auch noch ohne Führerschein. Eine Untersuchung verweigerte er, was ihm nun eine weitere Anzeige einbringt.

