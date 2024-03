Neuer Bipa-Standort eröffnete in Grein

Mit einem neuen Shop-Design sowie einem erweiterten Angebot kann die neue Filiale der Drogeriekette Bipa in der Breitenangerstraße in Grein – neben dem hiesigen Eurospar – aufwarten. Auf einer Verkaufsfläche von 380 m² erwartet die Kundschaft ein Sortiment von mehr als 15.000 internationalen Markenartikeln und erfolgreichen Bipa-Eigenmarken sowie eine Cewe-Fotostation. Neben Kosmetik- und Pflegeprodukten sind finden sich auch Wohnaccessoires und Haushaltsprodukte. "Unser gesamtes Team freut sich darauf, unsere Kunden in der neuesten Bipa-Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen", sagte Shopleiterin Elisabeth Zarl anlässlich der Eröffnung. Bei der Errichtung der Greiner Filiale wurden zahlreiche Maßnahmen für Energieeffizienz gesetzt. Dazu gehören etwa eine stromsparende LED-Beleuchtung sowie Wärmepumpen zum Klimatisieren und Heizen.

