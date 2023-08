Messe-Veranstalter und zehntausende Besucher trotzten Regen und Matsch

Sogar die von den Messeständen ergatterten Sonnenbrillen und Strohhüte hatten zum Finale der Böhmerwaldmesse gestern noch ihre Berechtigung. Denn zeitweise kam sogar die Sonne heraus. Dennoch war, nach einem relativ trockenen und sensationell besuchten Freitag, der Regen allgegenwärtig. "Es ist enorm, was unser Team heuer leisten musste. So ein Wetter hatten wir noch nie. Wir haben etwa 100 zusätzliche Freiwillige aufstellen können, um die Parkplatzsituation einigermaßen in den Griff zu bekommen", sagte Ulrichsbergs Messepräsident Josef Thaller gestern am frühen Nachmittag. Vor allem die Feuerwehren Ulrichsberg und Ödenkirchen kamen auf den Parkflächen ordentlich dran. Insgesamt waren so mehr als 500 Freiwillige auf den Beinen, um den heimischen Wirtschaftstreibenden ein gutes Schaufenster zu bieten. "Die Aussteller waren durchwegs zufrieden mit dem Besuch", freut sich Thaller. Sogar am extrem verregneten Samstag kamen Tausende zur Wirtschaftsschau in die Böhmerwaldgemeinde.

Holz-Künstler gehören zu einer Böhmerwaldmesse einfach dazu.

In den Hallen der Firma Dreihans stellten viele heimische Firmen aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper