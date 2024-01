Großbrand in Königswiesen: 10 Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen

Dachstuhlbrand in Königswiesen.

Um 18.30 Uhr ging die Alarmierung bei den ersten 3 Feuerwehren, FF Königswiesen, FF Haid und FF Mönchdorf ein, doch bereits um 18.32 Uhr wurden die Kameraden von weiteren 5 Feuerwehren zugezogen, um 18:34 und 18.40 Uhr 2 weitere.

Der Dachstuhl eines Bauernhofs stand in den Abendstunden in Brand. Die Löscharbeiten waren in den Abendstunden noch im Laufen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, wenn weitere Informationen vorliegen.

