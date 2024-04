Biker (67) bei Unfall in St. Martin schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der Biker in die Wiese geschleudert.

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der B127 im Bezirk Rohrbach gekommen: Ein Autofahrer (35) aus dem Bezirk Amstetten, der in Fahrtrichtung Rohrbach unterwegs war, wollte unmittelbar nach der Bushaltestelle Erdmannsdorf links abbiegen. Ein nachkommender 67-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Rohrbach überholte einen Linienbus und dürfte dabei das vor dem Bus abbiegende Auto zu spät bemerkt haben, so die Polizei.

Der Zusammenstoß mit dem Auto war so heftig, dass sich der Biker mehrmals überschlug und in etwa 20 Metern Entfernung in der Wiese liegen blieb. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin übernahm die Aufräumarbeiten, die B127 musste für die Zeit des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt werden.

