438 neue Mitglieder im Seniorenbund

FREISTADT. Hermann Killinger war der eifrigste Einzelwerber in ganz Oberösterreich.

Ein Jahr lang wurden in Oberösterreichs Seniorenbund-Ortsgruppen mit großem Engagement neue Mitglieder geworben. Im Bezirk Freistadt konnten 438 neue Mitglieder im Seniorenbund begrüßt werden. Bei einer Prämierungsfeier im Atrium in Bad Schallerbach wurden am Dienstag die besten Ortsgruppen des Bezirks prämiert: In der Wertung "Neumitglieder absolut" belegte Pregarten den ersten Platz, gefolgt von Grünbach und Schönau.

In der Wertung "Neumitglieder relativ" gewann Grünbach vor Mönchdorf und Pregarten. Als Preis gibt es eine Grillerei für die Ortsgruppe. Hermann Killinger aus Pregarten war der erfolgreichste Einzelwerber in ganz Oberösterreich.

