Mordversuch in Riedau: Mann attackierte Schwager mit Hackbeil

Im Ortszentrum von Riedau spielten sich am Sonntagabend wüste Szenen ab.

Couragierte Zeugen haben am Sonntagabend im Innviertel wohl Schlimmeres verhindert: Es war gegen 23 Uhr, als im Zentrum der 2000-Seelen-Gemeinde Riedau im Bezirk Schärding ein Familienstreit völlig aus dem Ruder lief und ein Mann mit einem Hackbeil auf seinen Schwager losging. Was war genau passiert?

Ein 38-jähriger Türke hatte seinem um ein Jahr jüngerem Schwager am späten Abend im Ortszentrum am Fahrbahnrand aufgelauert. Als der 37-Jährige mit dem Auto vorbeifuhr, schleuderte er eine Bierflasche auf den Pkw um ihn zum Anhalten zu bringen. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer Rangelei, die darin gipfelte, dass der Ältere der beiden ein eigens mitgebrachtes Hackbeil zückte und versuchte, damit auf seinen Schwager einzuschlagen.

Passanten eilten zu Hilfe

Der Beifahrer des Opfers und vier Passanten eilten zu Hilfe und konnten Schlimmeres verhindern. Sie fixierten den Arm des Angreifers und entrissen ihm die Waffe. Er werde seine Frau und all seine Kinder trotzdem töten, drohte der 38-Jährige seinem Schwager.

Während das Opfer nach Hause eilte, flüchtet auch der Beschuldigte mit dem Hackbeil. Gegenüber den Zeugen sagte er noch, dass sie nicht dazwischen gehen hätten sollen, er wäre extra dorthin gekommen, um seinen Schwager zu töten.

Mit Barhocker auf Ehefrau eingeschlagen

Zur selben Zeit meldete sich die 36-jährige Gattin des Täters via Notruf bei der Polizei: Zwischen ihr und ihrem Ehemann sei es zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung gekommen, ihr Mann habe dabei mit einem Barhocker aus Metall auf sie eingeschlagen.

Gegen Mitternacht stellte die Polizei den Verdächtigen unweit seiner Wohnung und nahm ihn fest. Die Tatwaffe trug er versteckt im Hosenbund. Der Alkotest ergab 1,74 Promille.

Jahrelanger Missbrauch

Die Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige seine Frau seit zehn Jahren in unzähligen Angriffen durch Schläge mit Fäusten, Stöcken und auch Möbelstücken verletzt hatte – und zwar so schwer, dass die 36-Jährige mehrmals wegen schwerer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste. Weil sie von ihrem Mann eingeschüchtert worden war, erstattete sie nie Anzeige, so die Polizei.

U-Haft verhängt

Laut Polizei verweigerte der 38-Jährige in seiner seiner ersten Einvernahme die Aussage. Später soll er laut Staatsanwaltschaft gemeint haben, er habe niemanden töten wollen. Von einer Waffe wisse er nichts. Es sei lediglich zu einer Auseinandersetzung mit dem Schwager gekommen, gab er an. Auch die Misshandlungen an seiner Frau schwächte er ab.

Er wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert und wird wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, angezeigt. Am Mittwoch wurde die U-Haft über ihn verhängt.

Lokalisierung: Die Marktgemeinde Riedau liegt im Bezirk Schärding

