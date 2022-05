Mordprozess um verschwundene Oberösterreicherin: "Ich glaube, dass meine Mama lebt"

Befragt wurden zunächst die gemeinsame Tochter der Verschwundenen und des Angeklagten, der seine zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt von ihm lebende Ehefrau getötet haben soll, die ehemalige Psychotherapeutin der Architektin und eine ihrer besten Freundinnen.

Seit 17 Jahren vermisst

Der mittlerweile 65-jährige Pensionist soll – wie berichtet – laut Anklage die aus Grünburg bei Steyr stammende Elisabeth G. "auf bisher unbekannte Art" getötet und an einem unbekannten Ort abgelegt haben soll. Er bestreitet das und will mit dem Verschwinden der damals 31-Jährigen nichts zu tun gehabt haben. Indizien belasten ihn allerdings schwer:

Nachdem sie am vorangegangen Wochenende aus der ehelichen Wohnung ausgezogen war, hatte sie am Nachmittag des 6. Dezember 2005 die letzten Sachen aus dieser geholt, wobei sie die seinerzeit zweieinhalbjährige Tochter dabei hatte. Diese wollte dann beim Vater bleiben, was die angeblich depressive Mutter dessen Darstellung zufolge weiter verstimmt haben soll. Seit diesem Tag fehlt von Elisabeth G. jede Spur. Die Staatsanwaltschaft glaubt beweisen zu können, dass sie vom Angeklagten vorsätzlich getötet wurde.

Die mittlerweile 18-jährige Tochter hatte an den Abend des 6. Dezember 2005 keine frühkindliche Erinnerung. Ihren Vater, dem nun im Fall eines Schuldspruchs zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft droht, begrüßte sie eingangs ihrer Zeugenbefragung mit einem kurzen "Hallo", am Ende der Einvernahme reichte sie ihm kurz die Hand und drückte diese.

"Er hat sie immer positiv dargestellt"

"Ich bin sehr glücklich aufgewachsen", schilderte die 18-Jährige. Sie könne sich über ihre Kindheit "nicht beschweren". Sie sei ihrem Vater "sehr dankbar", er sei immer einfühlsam gewesen: "Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben." Sie habe immer zu ihm gehen und über alles mit ihm reden können.

Der Vater habe nach dem Verschwinden der Mutter nie schlecht über diese geredet: "Er hat sie immer sehr positiv dargestellt. Ich habe durch ihn ein sehr gutes Bild von der Mama gehabt." Wohin diese auf einmal verschwunden sei, habe sie als Kind nicht sehr beschäftigt: "Ich habe darüber nie groß nachgedacht. Ich war es gewohnt, mit meinem Papa allein aufzuwachsen."

Er habe ihr seinerzeit gesagt, "dass er nicht weiß, wo sie ist." Auf die Frage, was sie dazu heute glaube, erwiderte die Tochter: "Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ich glaube, dass sie lebt, so lange ich es nicht weiß."