Mit Nadeln gespickter Köder entdeckt

Ein derzeit noch unbekannter Täter hat – wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Wochenende in einer Aussendung bekanntgab – in der vergangenen Woche auf dem Wanderweg zwischen Stegmühle und der ehemaligen Webereifabrik Rechberger im Gemeindegebiet von Haslach an der Mühl (Bezirk Rohrbach) ein hinterhältigerweise mit Stecknadeln gespicktes Stück Wurst ausgelegt – offenbar in der Absicht, damit Haustiere zu töten oder zumindest schwerst zu verletzen.

Eine aufmerksame Spaziergängerin fand den gefährlichen, unter Umständen sogar tödlichen Köder, machte ein Foto davon und entsorgte ihn in einem Mistkübel. Die Exekutive bittet nun um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Tierhassers an die Polizeiinspektion Helfenberg unter der Telefonnummer 059133 / 4253.