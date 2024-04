Neue Masernfälle in Oberösterreich

Personen, die am Dienstag, 9. April im Innviertel mit dem Zug unterwegs gewesen sind, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Eine unwissentlich mit Masern infizierte Person war an diesem Tag mit dem REX 5942 von Ried im Innkreis nach Linz (Abfahrt 5.52 Uhr, Ankunft 6.52 Uhr) sowie auf der Rückfahrt im REX 5978 von Linz nach Neumarkt/Kallham (15.34 bis 16.16 Uhr) und dem REX 5978 weiter nach Ried im Innkreis (16.20 bis 16.36 Uhr) unterwegs, informierte das Land am Dienstag.

Mehr zum Thema:

Auch in Traun war eine nicht wissentlich mit der hoch ansteckenden Krankheit infizierte Person unterwegs und könnte andere angesteckt haben: In der Sparfiliale, Spar Supermarkt Traun, Leondinger Straße 50, 4050 Traun-St. Martin befand sich am 10. und 11. April eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person, berichtet die BH Linz-Land. Aufgrund der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich Personen in dem Geschäft mit dem Masernvirus infiziert haben. Es wird dringend empfohlen, dass Personen, die sich am 10. und 11. April in der Filiale aufgehalten und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln Impfungen oder eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und eventuell aktualisieren.

Das sind Masern-Anzeichen

Wer Anzeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum bemerkt, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigen - der Kontakt zu anderen Personen sollte gemieden werden.

Dieser Beitrag wurde um 17.16 Uhr aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper