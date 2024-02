Nach den Corona- und Influenza-Wellen, die in Österreich Anfang des Jahres zu einem Rekord an Krankenständen geführt haben, breiten sich derzeit die Masern aus. Und zwar rasant. 60 Fälle waren es gestern, heute könnten es schon 80 oder mehr sein. Damit ist Österreich trauriger Spitzenreiter in Europa, nur in Rumänien gibt es ähnlich viele Fälle.