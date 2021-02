Lkw-Lenker stach mit Messer auf Kollegen ein

Gegen 21 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in die Terminalstraße beordert, da ein 44-jähriger rumänischer Lkw-Lenker anzeigte, dass ihn soeben ein anderer Lkw-Fahrer mit einem Messer angegriffen habe. Bei der Fahndung konnte das Täterfahrzeug auf der Autobahn Richtung Marchtrenk gesichtet werden. Der Lkw wurde von mehrere Streifen verfolgt, der Flüchtige konnte an der Kreuzung Linzer Straße/Humerstraße in Hörsching gestoppt und festgenommen werden.

Bei dem Täter handelte es sich um einen 52-jährigen rumänischen Staatsbürger. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Der 44-Jährige erlitt durch die Tat eine Schnittverletzung an der linken Hand. Der 52-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Kurz zuvor bei Verkehrsunfall

Die eingesetzten Polizisten waren kurz vor dem Vorfall bei einem Verkehrsunfall, der sich nur 800 Meter vom Tatort entfernt, ereignet hatte.

Polizisten waren gerade bei einer Unfallaufnahme, als der Notruf wegen der Messerattacke kam. Bild: Matthias Lauber

Ein Autolenker kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab, schleuderte quer über die Fahrbahn, rammte anschließend eine Straßenbeleuchtung. Das Auto überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.