Im Frühjahr wird in Linz wieder über drei Brücken gelaufen

Es scheint bald wieder mehr zu gehen, und das macht die Verantwortlichen des Linzer 3-Brückenlaufes zuversichtlich, dass heuer wieder fast alles so laufen könnte wie gewohnt. Im vergangenen Jahr wurde die beliebte Laufveranstaltung zu einem Solo für Interessierte, die die rund sechs Kilometer lange Strecke zur selbst gewählten Tages- oder Nachtzeit absolvieren konnten. Dokumentiert, hochgeladen, anschließend mit Medaille und Urkunde bedacht, die auf dem Postweg zu den Teilnehmern gelangte.

Am 30. April soll die virtuelle Alternative aber wieder dem realen Erlebnis weichen. Die 33. Ausgabe des 3-Brückenlaufes mit Start auf Höhe der Eisarena und Ziel beim Kultur Hof in der Ludlgasse wird um 15 Uhr gestartet. Würde man die beiden Bypässe der Voestbrücke einzeln zählen, dann wäre der 3-Brückenlauf heuer eine Premiere, indem er streng genommen über vier Brücken führen würde, sagt Kultur-Hof-Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer. Ganz sicher ist, dass der Linzer Traditionslauf der erste offizielle über die Neue Eisenbahnbrücke sein wird.

Weil man an Bewährtem trotz corona-bedingter Zwangspause nicht rütteln sollte, wird auch heuer wieder in Einzel- und Paarwertung, in Firmen- und Vereinswertung sowie im Schülercup um die Wette gelaufen. Und die Laufveranstaltung wird wieder einem guten Zweck dienen, wie Philipp Albert, Obmann des Kultur Hofs, erklärt. Denn mit dem Kauf eines Premium-Pakets, das ein "Lauf tut Gut(es)"-T-Shirt inkludiert, wird der Verein B37 unterstützt. Anmeldungen: www.3-brueckenlauf.at