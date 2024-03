Hörsching: Betrunkene Unfalllenkerin von alkoholisierter Schwiegermutter abgeholt

Dass die Polizei auch ihre Schwiegermutter ins Visier genommen hatte, brachte die 32-Jährige schließlich so in Rage, dass sie den Beamten gegenüber aggressiv wurde.

Die 32-jährige Salzburgerin war am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der Ofteringer Straße in Hörsching in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Randstein gefahren und schlussendlich gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun gekracht. Der Aufprall war dabei so stark, dass sämtliche Airbags auslösten.

Die Polizei führte einen Alkotest durch: Die Frau war betrunken, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Da ihr die Weiterfahrt ohne Führerschein natürlich nicht möglich war, verständigte sie ihre Angehörigen. Ihre Schwiegermutter kam daraufhin zum Unfallort, um sie abzuholen. Das Verhalten der Frau machte die Beamten aber stutzig. Auch bei ihr wurde ein Alkotest durchgeführt - der ebenfalls anschlug. Dass die Polizei auch ihre Schwiegermutter ins Visier genommen hatte, brachte die 32-Jährige schließlich so in Rage, dass sie den Beamten gegenüber aggressiv wurde.

Jetzt sind beide Frauen den Führerschein los, die 32-Jährige wurde wegen ihres Verhaltens sogar kurzzeitig festgenommen.

