Bei "Lauf mit" ist auch Peter Stöger aktiv dabei

Wenn am Samstag, 3. Juni, um 15 Uhr beim Gasthaus Riepl in Gallneukirchen der Startschuss zu "Lauf mit" fällt, dann wird es nicht in erster Linie um Zeiten und Distanzen, sondern vielmehr um das gemeinsame Erlebnis sowie den guten Zweck gehen. Zum 13. Mal veranstaltet der Rotary-Club Gallneukirchen diese Laufveranstaltung, bei der die gemeinsame Betätigung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigen im Mittelpunkt steht.

Den Lauf über zwei mal zwei Kilometer, der ohne Zeitnehmung absolviert wird, hat heuer auch zwei prominente Sportler im Starterfeld aufzubieten. Mit dem 65-fachen Fußball-Teamspieler und erfolgreichen Trainer Peter Stöger sowie Para-Kanute Mendy Swoboda, Silbermedaillengewinner bei den Paralympics, nehmen zwei sportliche Aushängeschilder an "Lauf mit" teil.

Startgebühr von 10 Euro pro Kopf

Organisator Klaus Dorninger freut sich darüber und will mit seinem Team an Helfern heuer aber auch größere Gruppen aus Firmen zum Dabeisein animieren. Für eine Startgebühr von 10 Euro pro Kopf können die Gruppen nicht nur kollektiv unterwegs sein, sondern auch gewinnen. Denn die größte Gruppe wird zu einer Whiskey-Verkostung samt Führung bei Peter Affenzeller eingeladen. Weitere Preise sind eine Big Bottle Cabernet Sauvignon (6 Liter) von Leo Hillinger und ein 50 Liter Fass Bier von der Brauerei Freistadt.

Die Anmeldung der Firmengruppen bzw. aller Teilnehmer:innen erfolgt bei der Raika Gallneukirchen (E-Mail: rb-region-gallneukirchen@raiffeisen-ooe.at bzw. Tel. 07235 62320-31810). Dabei muss auch die Anzahl der Teilnehmer bekanntgegeben werden.

