Autos blockieren Gehsteige und Radwege

Helge Langer in der Heindlstraße, wo Autos am Gehsteig parken.

Es kommt in Linz immer wieder vor, dass Fahrzeuge dort stehen, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Gehsteige und Radwege gehören den Fußgängern und Radfahrern.

Ein besonders krasses Beispiel nehmen die Grünen Linz jetzt zum Anlass für eine Anfrage in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Es handelt sich dabei um die Heindlstraße in Urfahr, wo der Gehweg seit Jahren von parkenden Autos blockiert wird, wie Klubobmann Helge Langer aufmerksam macht. "Das geschieht völlig legal mit Genehmigung der Stadt und zum Ärger von Anwohnenden." Langer fordert jetzt "her mit dem Gehsteig, weg mit dem Parkplatz". Alles andere sei nicht zu akzeptieren.

Auch in der Petzoldstraße gibt es Probleme. Dort sind allerdings Radfahrer die Leidtragenden, weil der Radweg dort abschnittsweise zur Hälfte von parkenden Autos blockiert wird.

Den Grünen geht es aber nicht nur um dieses eine Extrembeispiel. Sie wollen überhaupt wissen, wie viele derartige Stellen es im Linzer Stadtgebiet sonst noch gibt und wo sich diese befinden. Vor allem aber geht es darum, vom zuständigen Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) in Erfahrung zu bringen, welche Pläne er hegt, um diese Stellen zu beseitigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper