Ansfelden: Mutter und Baby bei Unfall verletzt

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr geriet ein Auto ins Schleudern und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw, in dem die Mutter und das Baby saßen. Zu dem Unfall war es gegen 9.10 Uhr beim Ritzelhofkreisverkehr in Ansfelden gekommen.

Laut Polizei war die 35-Jährige mit dem zehn Monate alten Mädchen auf der B139 Richtung Haid unterwegs. Ein 61-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Rohrbach fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Als er den Kreisverkehr verließ, geriet sein Pkw aus unbekannter Ursache ins Schleudern und touchierte die Fahrertür des Autos, an dessen Steuer die 35-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land saß. Sie und ihre Tochter wurden mit Verletzungen ins Kepler Klinikum gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

