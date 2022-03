Am gestrigen Sonntag hat sich Norbert Gassebner aus Andrichsfurt, Bezirk Ried, gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen, medizinischen Helfern nach Suceava, in eine rumänische Stadt in Grenznähe zur Ukraine, aufgemacht. Von dort geht es in dieser Woche weiter in die Ukraine. Initiiert wird die Hilfsaktion vom österreichischen "Verein für weltweite Nothilfe". Mit mehreren Kleintransportern wurden in den vergangenen Tagen medizinisches Equipment, Medikamente und auch Krankenbetten ins Grenzgebiet