Volleyball-Bundesliga: Innviertler besiegten Amstetten mit 3:0

Im heimischen Raiffeisen Volleydome setzten sich die Rieder im ersten Spiel gegen Amstetten klar mit 3:0 durch.

Die Rieder starteten furios ins Spiel und gingen rasch mit 7:2 in Führung. Der erste Satz ging mit 25:22 an die Hausherren, der zweite Durchgang ging mit 25:18 an die Rieder.

Im dritten Satz sahen die rund 600 lautstarken Fans einen echten Volleyball-Krimi. Die Rieder hatten mehrere Matchbälle, die Niederösterreicher konnten ihrerseits einige Satzbälle nicht nutzen. Letztendlich behielt die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer mit 36:34 die Oberhand. "Mein Puls war in der Schlussphase schon ziemlich weit oben. Es ist hin und her gegangen. Nachdem wir dann endlich einen Matchball verwandelt haben, war ich sehr erleichtert", sagte Kefer nach dem 3:0-Heimsieg. "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Die tolle Unterstützung von unseren großartigen Fans hat uns einmal mehr enorm geholfen", sagt Kefer.

Damit haben sich die Rieder in der Viertelfinalserie eine gute Ausgangsposition verschafft. Ins Halbfinale steigt jene Mannschaft auf, die zuerst zwei Spiele gewinnt. Den ersten Matchball hat der UVC Ried am kommenden Samstag, 11. März, Spielbeginn in Amstetten ist um 20 Uhr. "Wir können noch an einigen Schrauben drehen und gut vorbereitet in das Spiel gehen. Ich erwarte, dass Amstetten weitaus besser als im ersten Spiel servieren wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein", sagt Kefer und fügt hinzu: "Der Druck liegt jetzt bei Amstetten."

Fanfahrt nach Amstetten

Der 42-Jährige hofft auch auswärts auf lautstarke Unterstützung für seine Mannschaft. "Ich hoffe, dass es von der Stimmung her für uns erneut ein Heimspiel wird", sag Kefer. Sollte Amstetten am Samstag das zweite Spiel für sich entscheiden, würde das entscheidende dritte Spiel bereits am Sonntag, 12. März, erneut in Amstetten über die Bühne gehen.

Der Verein organisiert Fanfahrten nach Amstetten. Nähere Infos gibt es online unter uvc-tickets.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif