Ostermiething will beim "Liga-Dino" wieder punkten

Seit fünf Spielen ist der UFC Ostermiething bereits ungeschlagen. Aktuell liegen die Oberinnviertler nach einer bislang starken Hinrunde auf Platz zwei in der OÖ-Liga. Vier Punkte liegt man derzeit hinter Titelfavorit und Tabellenführer Oedt.

Nach dem bitteren 1:1 in St. Martin, wo man erst in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen musste, soll dieser Abstand heute zumindest nicht größer werden: Die Mannschaft von Erfolgscoach Christoph Mühllechner gastiert am Abend (19 Uhr) in Micheldorf. Beim "Liga-Dino" – die Micheldorfer sind seit 2004 Fixstarter in Oberösterreichs höchster Spielklasse – will man jedenfalls ungeschlagen bleiben. "Micheldorf ist mit Sicherheit eines der unangenehmeren Auswärtsspiele in der Saison. Zudem ist es eine spielerisch starke und athletische Mannschaft", sagt Mühllechner.

Die dafür notwendige offensive Gefahr bringen die Ostermiethinger jedenfalls mit ins Kremstal. Mit Benjamin Taferner (13 Tore) und Julien-Lee Richter (12) hat man die beiden Führenden der Torschützenliste in seinen Reihen. Mit 37 Treffern stellt man zudem nach Oedt die zweitstärkste Offensive der Liga. "Wenn wir unsere Leistungen wie auch in der vergangenen Zeit auf den Platz bringen, können wir sicher etwas mitnehmen", sagt der Ostermiething-Coach.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer