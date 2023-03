Neues Campusgebäude offiziell eröffnet

„Es braucht einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, um Menschen für einen Pflegeberuf zu begeistern“, sagt Gesundheits- und Bildungslandesrätin Christine Haberlander. In Ried ist dieser Blumenstrauß mit dem Bau des neuen Campusgebäudes am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, das gestern offiziell eröffnet wurde, größer und bunter geworden. Bereits seit Herbst 2022 wird in dem neu errichteten Gebäude gelernt und gelehrt. Bei voller „Belegung“ sind es rund 200 Menschen, die hier ihre Ausbildung in den verschiedensten Bereichen der Pflege absolvieren. Auf rund 6500 Quadratmetern bietet das Gebäude neben Verwaltungs- und Technikräumen eine moderne Infrastruktur für die Pflegeausbildungen des Vinzentinum Ried und des Rieder Standorts der FH Gesundheitsberufe OÖ.

Alles nach und im Plan



„Genau genommen handelt es sich nicht um einen Neubau, sondern einen Zubau, da die vier neuen Geschosse auf den bestehenden Kellern errichtet wurden“, erklärt Verwaltungsdirektor Gerhard Gebetsberger. Besonders stolz ist er zum einen auf die ökologische Bauweise (Holzriegelbau, Holzfassade und Photovoltaikanlage), zum anderen auf die Tatsache, dass sowohl die geplante Bauzeit von zirka zwei Jahren als auch die kalkulierten Kosten (rund zehn Millionen Euro) eingehalten werden konnten. „In Zeiten wie diesen ist das nicht selbstverständlich“, betont der Verwaltungsdirektor.

Auch Christine Haberlander bezeichnet das neue Campusgebäude als Meilenstein-Projekt. „Gesundheit und Bildung – beides ist extrem wichtig. In dem neuen Ausbildungszentrum werden diese beiden Bereiche perfekt miteinander verbunden. Die oberösterreichische Gesundheitsversorgung wird ausgebaut und gleichzeitig die Attraktivität des Innviertels als Bildungsregion gestärkt. Wir wollen dort investieren, wo die Zukunft unseres Landes entschieden wird – das haben wir in Ried gemacht“, so Haberlander.

Wie bedeutend ein regionales Konzept ist, betont auch Bettina Schneebauer, Geschäftsführerin der FH Gesundheitsberufe OÖ. „Es kommt bei den Ausbildungen im Pflegebereich auf drei wesentliche Säulen an: wohnortnahes Studium, direkte Anbindung an die Spitäler und hoher Praxisbezug. All das gibt es hier in Ried. Am neuen Campus bieten wir Studierenden zudem top ausgestattete Skill Labs, ein Simulationszentrum, moderne Hörsäle und flexible Raumkonzepte für interaktive Lern- und Lehrszenarien“, sagt Schneebauer.

Eine Informationsveranstaltung zu den Ausbildungen am Vinzentinum Ried gibt es am Mittwoch, 29. März, um 18.30 Uhr (neues Campusgebäude, Schlossberg 1, Ried).

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl