Messefrühling Ried: Genuss wird großgeschrieben

Genuss kommt beim Rieder Messefrühling nicht zu kurz. Nicht nur, weil am "Marktplatz der Genüsse" das Genussland Oberösterreich die regionalen Köstlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Auch Kochshows sollen dazu beitragen: Sie sind einer der Höhepunkte beim Messefrühling am 11. und 12. März mit den drei Schwerpunktbereichen Guten Appetit, 50 Plus und Familienglück.

Drei Köchinnen und drei Innviertler Haubenköche geben Einblick in ihre kulinarische Kreativität und kochen live vor Publikum. Wer dabei Lust auf mehr bekommt: Die Rezepte für die Gerichte stehen zum Download bereit – www.messefruehling-ried.at

Österreichische Winzer sind in der Weinlounge vertreten (Samstag bis 21 Uhr geöffnet), auch Bier und Spirituosenspezialitäten (unter anderem von der Brauerei Ried, der Brau Union und der Gasthausbrauerei "Zum Alfons" aus Rutzenham) können verkostet werden.

Fahrrad-Testparcours

Die Messe 50 Plus bietet die Möglichkeit, sich unter anderem über Reisen, Wellness, Gesundheit, Kosmetik und Wohnen zu informieren. Auch diverse Gesundheits-Checks sind möglich. Auf der von den OÖNachrichten präsentierten Vortrags- und Unterhaltungsbühne gibt es verschiedenste Informationsveranstaltungen, unter anderem wird am Samstag, 11. März, die Skiweltcupläuferin und zweifache Olympiamedaillengewinnerin Katharina Gallhuber über ihren Weg zum Comeback nach ihrer Verletzung berichten (14 Uhr, Halle 18). Außerdem gibt es einen betreuten Fahrrad-Parcours mit der Möglichkeit zum Testen und Üben von/mit Fahrrädern.

Bei den Innviertler Spieletagen können mehr als 500 Brettspiele getestet werden, Pädagogen beraten dazu. Dazu stehen im Zuge der Messe Familienglück Konzerte von Mai Cocobelli (Samstag, 16 Uhr) und Bluatschink (Sonntag, 16 Uhr) auf dem Programm.

Kochshows live

Sie kochen auf: Samstag, 11. März, ab 11 Uhr: Barista Raffael Schnell von Die Röster aus Steyregg zeigt „Latte Art“; 11.40 Uhr Josef Stöckl (Ziegenzuchtverband); 12.40 Wolfgang Wohlschlager (Kammer5); 13.40 Elfriede Schachinger (TV-Köchin); 14.40 Barbara Maierhofer (Room Five)

Sonntag, 12. März, ab 10.30 im Stundentakt: Florian Schlöglmann (Wirt z’Kraxenberg); Peter Reithmayr (Aqarium); Viktoria Stranzinger (Cook up Kitchen); Josef Stöckl, Raffael Schnell.

www.messefruehling-ried.at

