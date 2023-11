Autofahrer im Innviertel mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Die Rieder Polizisten führten am vergangenen Montag im Stadtgebiet Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Gegen 22 Uhr wurde ein 26-jähriger Autofahrer angehalten. Der Mann, er lebt in Ried, händigte den Beamten einen ungarischen Führerschein aus und gab an, dass er in Ungarn wohnhaft gewesen sei. Im Zuge der Amtshandlung konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem ungarischen Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Das gefälschte Dokument wurde dem Lenker abgenommen und sichergestellt. Der 26-Jährige wird angezeigt.

