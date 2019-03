Abgang für Rieder Freizeitbad betrug rund 580.000 Euro

RIED. Auch bei den Besucherzahlen gibt es in den kommenden Jahren noch viel Luft nach oben.

Im Rieder Rathaus ging am Donnerstagabend die Sitzung des Gemeinderats über die Bühne. Bild: Archivfoto: Kaufmann

"Es ist eine der unglaublichsten Aktionen einer Bürgerbeteiligung in Ried", sagte Franz Bayer von der Bürgerinitiative "Rettet den Brauereipark" nach der Übergabe einer Unterschriftenliste an Rieds Bürgermeister Albert Ortig vor Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. 1600 Personen unterschrieben für den Erhalt der Grünfläche. Allerdings stand bereits vor der Sitzung fest, dass dieser Standort vom Tisch ist, die OÖN haben berichtet.

"Wir wünschen dem Frauenhaus alles Gute. Möge ein guter Standort gefunden werden, bei dem die Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten", sagte Bayer, der Applaus von rund 15 Mitstreitern, die ins Rathaus kamen, folgte. Bürgermeister Albert Ortig bedankte sich mit einem kurzen "super." und informierte darüber, dass der "Grünzug" in diesem Gebiet erhalten bleiben wird. Dann eröffnete der Stadtchef die Gemeinderatssitzung.

Noch zu wenig Besucher

Nicht unbedingt rosig ist das Ergebnis des Berichts des Prüfungsausschusses, der von den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis genommen wurde.

Der Abgang für das Freizeitbad von Jänner bis Dezember 2018 betrug demnach rund 580.000 Euro. Dass der Bad-Betreiber bei den Vorplanungen 2015 von einem Abgang von maximal 243.000 Euro ausgegangen war, wird in dem Prüfbericht kritisiert. Der angepeilte Abgang von 480.000 Euro für das Jahr 2019 erscheint den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu wenig ambitioniert. Insbesondere soll der Betreiber versuchen, die Besucheranzahl der Saunalandschaft zu erhöhen. Das angepeilte Planungsziel bei den Besucherzahlen von 103.000 Personen sei bei weitem nicht erreicht worden. 2018 wurden im Bad 63.329 Besucher registriert. Allerdings dürfte sich die Anzahl der Gäste des Freizeitbades zuletzt deutlich gesteigert haben. Eine gewisse Reduzierung des Abgangs erscheint realistisch.

Debatte um Kindergarten-Neubau

Diskutiert wurde beim Tagesordnungspunkt "Kindergarten St. Elisabeth - Architektenwettbewerb". Der Ankauf der Liegenschaft am Kirchenplatz 20 durch die Stadtgemeinde wurde bereits im Dezember 2018 beschlossen. Geplant ist der Neubau des Kindergartens, vorher sollen durch Architekten die Details ausgearbeitet werden. SP-Stadtrat Peter Stummer kritisierte, dass er kein Konzept für die Umsetzung vorliegen habe. "Wir reden schließlich von einer Neubausumme von mehr als zwei Millionen Euro, da wäre das schon angebracht", sagte Stummer. Auch NEOS-Gemeinderat Günter Kitzmüller beklagte sich über fehlende Informationen. VP-Vizestadträtin Gabriele Luschner versuchte die Gemüter zu beruhigen: "Es gibt ein Konzept, dieses liegt beim Stadtamtsdirektor auf. Wir können gerne gemeinsam hingehen", sagte Luschner. Ortig plädierte für den Standort in der Innenstadt. "Dieser sollte aufgrund einer positiven Entwicklung der Innenstadt in unserem Interesse sein. Der Architektenwettbewerb ist notwendig, damit wir sehen, ob wir die räumlichen Erfordernisse des Landes erfüllen können", sagte Ortig. Geplant sei ein viergruppiger Kindergarten. Bei der Abstimmung enthielten sich die SP und NEOS. VP, FP und Grüne waren dafür.

Fusionierung des Tourismusverbands

Beschlossen wurde auch die Fusionierung des Tourismusverbands Ried mit dem Tourismusverband s’Innviertel. Zum Abschluss der Gemeinderatssitzung wurde noch über den geplanten neuen Standort für das Frauenhaus gesprochen. Die Öffentlichkeit wurde von diesem Tagesordnungspunkt aber ausgeschlossen.

