2138 Starts: Reiter aus acht Nationen in Ranshofen

Am Start waren Pferdesportler aus acht Nationen, die Deutschen Alexandra Eiband und Sönke Kohrock gewannen die Hauptbewerbe. Vier Teammitglieder des RC Hofinger konnten ebenfalls Platzierungen erreiten.

59 Bewerbe auf vier Turnierplätzen

59 Bewerbe wurden parallel auf vier Turnierplätzen ausgetragen, Höhepunkte waren der Prix St. Georges (Dressur) sowie der Große Preis von Ranshofen (Springen). Insgesamt sechs Platzierungen gingen am zweiten Turnierwochenende auf das Konto der Teamreiterinnen des RC Hofinger.

Katharina Floth platzierte sich mit ihrer in Hannover gezogenen Rappstute Liza Minelli am Freitag in der Dressurprüfung der Klasse S auf dem vierten Rang. Nadine Schmidbauer schaffte in der Dressurprüfung der Klasse A am Freitag Platz sieben. Lena Pelikan errang mit Cheeky K am Sonntag in der Dressurreiterprüfung Platz zwei. Mit ihrem Zweitpferd Soraya war Lena Pelikan zudem im Springparcours erfolgreich und holte in den beiden Einlaufspringprüfungen über 80 und 90 cm am Freitag zwei erste Plätze. Ellen Hayd ging mit Elton in der Standardspringprüfung über 115 cm am Sonntag an den Start. Mit einem fehlerfreien Ritt beendete sie den Bewerb auf dem vierten Rang.

Countdown zum Finale

Beim RC Hofinger geht es an diesem Wochenende in die finale Runde der Frühjahrsserie: Die Ranshofen Masters bilden von 14. bis 16. April den Abschluss der ersten Ranshofner Turnierserie des Jahres. Als Höhepunkte angekündigt sind der Grand Prix Spezial, das Finale der Dressage Tour sowie der Grand Prix (Standardspringprüfung 150 cm mit Stechen) im Springen.

Der Aufwand ist beträchtlich: Bis zum ersten Turnierwochenende hatte das Team rund um Veranstalter Josef Hofinger nicht nur die drei Turnierplätze optimal präpariert. Auch 320 fix überdachte Turnierboxen wurden für die Unterbringung der Pferde vorbereitet. Zusätzlich stellte das Veranstalterteam knapp 130 Zeltboxen auf.

