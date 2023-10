Hercules fliegt nach Israel: Ministerin Tanner ab 15 Uhr in Hörsching

Mittwochfrüh soll die Hercules-Maschine in Hörsching starten. (Archivbild)

Nach dem Großangriff der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel warten rund 200 Österreicher auf die Ausreise. Am Dienstag wurde bekannt, dass das österreichische Bundesheer Evakuierungsflüge aus Israel plant. Die Hercules-Transportmaschine, die in Hörsching stationiert ist, hebt dem Vernehmen nach am Mittwochmorgen Richtung Israel ab. Laut Außenministerium sind mehrere Evakierungsflüge von Tel Aviv nach Zypern geplant. Dort können die Österreicher mit Linienflügen weiterreisen.

Die Frequenz dieser Linienflüge sei zuletzt erhöht worden. Seitens des Verteidigungsministeriums wird eine Hercules mit zwei Besatzungen inklusive Technikern und Soldaten des Jagdkommandos bereitgehalten. Auch psychologische Betreuung durch Heerespsychologen steht zur Verfügung.

Vor dem Start der Hercules-Transportmaschine informiert Ministerin Tanner am Dienstag um 15 Uhr beim Fliegerhorst Vogler in Hörsching über die geplante Mission.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

