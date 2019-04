Frontalzusammenstoß im Mühlviertel forderte ein Todesopfer

PABNEUKIRCHEN. Eine Tote und drei Verletzte, darunter zwei Kinder: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag im Bezirk Perg.

Für die Frau im blauen Pkw mit Niederösterreichischem Kennzeichen kam jede Hilfe zu spät. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Der Unfall passierte gegen 14:20 Uhr bei Pabneukirchen: Aus noch ungeklärter Ursache waren zwei Pkws frontal zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Wagen in die angrenzende Wiese geschleudert. Die Lenkerin wurde in dem Wrack eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Pabneukirchen und St. Thomas am Blasenstein befreiten sie mit hydraulischem Rettungsgerät.

Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers konnte aber nichts mehr für die Frau tun, sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Die Insassen des zweiten beteiligten Pkws, eine Frau und zwei Kinder im Alter von eineinhalb und zwölf Jahren, wurden verletzt. Die Rettung brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein gerichtlicher Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehr übernahm die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, die mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

