Europaweit gesuchter 35-jähriger Dokumentenfälscher festgenommen

Anfang Jänner 2024 übernahm das Landeskriminalamt Oberösterreich die gezielte Fahndung nach einem 35-Jährigen. Der Verdächtige war seit Juli 2023 per europäischem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wels zur Festnahme ausgeschrieben.

Der 35-Jährige soll gemeinsam mit zwei weiteren - in diesem Fall bereits verurteilten - Personen gefälschte spanische Diplomatenpässe, ID-Cards und Kfz-Papiere hergestellt und an Interessenten in Österreich und Deutschland verkauft zu haben. Der 35-Jährige hatte seit dem Jahr 2016 in Österreich keinen Hauptwohnsitz mehr. Er wechselte seine Aufenthaltsorte zwischen der Türkei, Spanien, Deutschland, Schweiz und Österreich.

Am vergangenen Donnerstag wurde er im Bezirk Leibnitz von Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Landesgericht Steyr wurde der 35-Jährige in die Justizanstalt Garsten überstellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper