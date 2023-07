„Es gibt keinen einzigen Tag, an dem es durchgehend sonnig sein wird“

Mit einer Mischung aus Sonne und Regen geht der heurige Juli zu Ende. Mit Temperaturen bis zu 28 Grad wird es heute Vormittag noch sonnig sein, aus dem Innviertel ziehen bis zum Nachmittag Wolken auf. Ab dem Nachmittag breiten sich aus dem Bergland kommend Regenschauer und Gewitter im ganzen Land aus.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig: Bis zur Mittagszeit scheint die Sonne, am Nachmittag wird es wieder regnerisch und teils gewittrig. Am Samstag steigen die Temperaturen noch auf bis zu 29 Grad. Am Sonntag wird es mit bis zu 24 Grad kühler. Die kommende Woche bleibt wechselhaft. „Es gibt keinen Tag, an dem es durchgehend sonnig wäre“, sagt Josef Haslhofer, Meteorologe von Geosphere Austria. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 18 und 24 Grad ein, Sonnenschein, Wolken und Regen wechseln sich ab.

„Ende Juli sind die Hundstage, das ist normalerweise die heißeste Zeit im Jahr“, sagt Haslhofer. Heuer sei „das schöne Wetter bereits Anfang bis Mitte Juli verbraucht“ worden. Auf eine heiße Phase folgt jetzt eine kühlere. „Das ist typisch für österreichische Sommer.“

Die Landwirtschaft freut’s

Denjenigen, die auf Badewetter hoffen, empfiehlt der Meteorologe, die Vormittage zu nutzen. Das Wetter wird nicht per se schlecht, sondern wechselhaft. Die Seen und Freibäder sind aufgewärmt, auch bei 20 Grad Außentemperatur lässt es sich aushalten.

Das ist nicht nur für Menschen mit schwachem Kreislauf eine Erleichterung. Auch Landwirte freut das: Im Moment stünden Mais und Sojabohne in ihrer Blüte und bräuchten viel Wasser, sagt Helmut Feitzlmayr, Leiter der Abteilung Pflanzenbau bei der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek

