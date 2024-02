E-Book-Apps im Vergleich: Diese 3 konnten Tester überzeugen

Bücher in digitaler Form werden immer beliebter - auch auf dem Handy.

5 E-Book-Apps, die sowohl auf Android- als auch auf Apple iOS-Geräten laufen, haben die Testerinnen und Tester der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich geprüft: Mytolino, Kindle, Pocketbook, Google Play Books und Kobo wurden auf Benutzerfreundlichkeit beim Lesen, Kundenservice, Bücher-Download, Zahlungsmodalitäten und rechtliche Rahmenbedingungen getestet. Mitarbeitsplus gab es außerdem für Gratis-Leseproben, die auch offline gelesen werden können.

3 von 5 konnten überzeugen

3 der 5 untersuchten Apps konnten beim Test überzeugen. Kindle, Mytolino und Pocketbook bewerteten die Testerinnen und Tester in allen Kategorien gut. Besonders mit einem breiten Angebot an Leseproben, die online und zum Download zur Verfügung stehen und offline gelesen werden können, hätten die Apps punkten können, heißt es in einer Zusammenfassung der AK. Bei Mytolino könnten die E-Books außerdem direkt bei Thalia gekauft werden, neben Kreditkarte könne dabei aber auch auf Rechnung oder mit Bankeinzug bezahlt werden.

Bei den E-Reader-Geräten haben Kindle und Tolino die Nase vorne. Auch hier konnten Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit von Leseproben vor dem Kauf überzeugen. Kindle verwende zwar ein spezielles Format (AZW), mittlerweile könnten auf den Geräten aber auch andere gängige Formate gelesen werden. Außerdem könnten sich Hörbücher über den Kindle mit einem audible-Abo und Bluetooth-Wiedergabegerät anhören lassen.

Kostenlose Online-Bibliothek

Auch die AK hat eine eigenen Online-Bibliothek, in der sie Hörbücher, Sachbücher, Krimis, Belletristik, Ratgeber, aktuelle Bestseller, aber auch Zeitschriften und Zeitungen in 60 Sprachen für Mitglieder kostenlos zur Verfügung stellt. Außerdem Spiel- und Kurzfilme, Dokumentationen, Arthouse-Kino und Serien zum Ausleihen. Mehr dazu auf der Website der Arbeiterkammer OÖ.

