Die Scharten lädt zur individuellen Blütenwanderung

Die kalten Tage zuletzt haben aber auch dazu geführt, dass die Kirschblüte am Wochenende ohnehin noch nicht zu sehen gewesen wäre. Wenn es also ab Mitte der kommenden Woche sukzessive trockener und milder wird, wird auch die Kirschblüte einsetzen, sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land. "Unsere Direktvermarkter haben auch unter der Woche ihre Tore geöffnet." Einer individuellen Kirschblütenwanderung mit kulinarischem Genuss steht also nichts im Weg.

Apropos Genuss: In der Naturpark-Nachbargemeinde St. Marienkirchen an der Polsenz findet heute und morgen die traditionelle Samareiner Mostkost im Veranstaltungszentrum statt.

