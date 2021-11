Deutlicher Anstieg der Impfbereitschaft in Oberösterreich

Angesichts der "sehr erfreulichen, ansteigenden Trendbewegungen" bei durchgeführten und gebuchten Impfungen bestätigte der Krisenstab des Landes "intensive Vorbereitungen, um die Impfkapazitäten in Oberösterreich noch weiter auszubauen". In den letzten zwei Wochen habe sich "die Anzahl der verabreichten ersten und dritten Impfungen fast verdoppelt". Ursächlich dafür dürfte nicht zuletzt die sich bereits Ende letzter Woche abzeichnende und mittlerweile bundesweit beschlossene 2G-Regelung sein.

Auch die mobile Impfinfrastruktur wird in Oberösterreich verstärkt in Anspruch genommen. Schon am Freitag konnte der bisherige Sieben-Tages-Rekord von 6.937 Pop Up-Impfungen, datierend von letzter Woche, eingestellt und mit 7.145 in mobilen Impfpraxen verabreichten Dosen sogar gebrochen werden. Die Gesamtzahl der in Oberösterreich durchgeführten Pop Up-Impfungen beläuft sich mittlerweile auf 62.739, Tendenz stark steigend, wie der Krisenstab gestern Abend vermeldete: "Die Statistik zu den Pop Up-Impfzahlen der letzten vier Wochen zeigt eine deutliche Zunahme beim Walk In-Impfangebot". Mehr als doppelt so viele Impfwillige als noch Mitte Oktober nahmen die mobile Impfinfrastruktur zuletzt in Anspruch.

Von den in Oberösterreich hospitalisierten Corona-Patienten sind auf den Normalpflegestationen knapp 60 Prozent, auf den Intensivstationen zwei Drittel nicht vollständig immunisiert. Die Ausreisebeschränkungen in den davon betroffenen Bezirken sollen Anfang kommender Woche aufgrund der bundesweiten Maßnahmen-Verschärfung hin zur 2G-Regelung aufgehoben werden.