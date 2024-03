Das waren die weißen Brocken auf der Donau bei Ottensheim

Styropor? Chemieschaum? Eisbrocken? "Hat da ein Tanker etwas verloren?" - das fragten sich viele Pendler und Läufer auf dem Treppelweg entlang der Donau zwischen Ottensheim und Puchenau am Mittwoch in der Früh.

Läufer, die am Treppelweg stehen blieben, (Öffi)Pendlerinnen und Pendler, die versuchten, im Vorbeifahren auszumachen, was da auf der Donau los war: Ein teilweise dichter Teppich aus weißen Objekten bedeckte die Wasseroberfläche und gab Rätsel auf. Hatte da etwa ein Tanker etwas verloren? Styropor? Oder war es ein Unfall mit Chemikalien?

Die viadonau, zuständig für die Wasserstraße, geht von einer Schaumbildung aus, wie sie in diesem Abschnitt häufiger vorkomme: "Bei solchen Schaumbildungen handelt es sich größtenteils meist um organische Einschwemmungen, zum Beispiel Eiweißstoffe, natürliche Saponine, aus der Natur, die über Wälder und Wiesen, aber auch von Ackerflächen durch Regenfälle in den Fluss gelangen. Durch größere Verwirbelungen im Gewässer, insbesondere im Umfeld von Staustufen, werden diese zu größeren, relativ dichten Schaumgebilden geformt. Einen Anteil daran kann auch abgeschwemmte Gülle bilden. Der teils natürliche, teils menschliche Eintrag wird als unproblematisch bewertet", heißt es auf Nachfrage von nachrichten.at seitens des Unternehmens, das mit den Schleusen an den Kraftwerken auch für die Verkehrsregelung auf der Donau zuständig ist.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger