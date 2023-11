Bescheid positiv: Grünes Licht für Gasprobebohrung in Molln

Ganz unterschiedliche Reaktionen hat gestern das Bekanntwerden des positiven Naturschutzbescheides rund um die Gassuche im Steyrtal ausgelöst: Während beim Antragsteller für eine Gasprobebohrung, dem Unternehmen ADX Energy, Zufriedenheit vorherrscht, zeigen sich Umweltschützer entrüstet. Aus der schwarz-blauen Landesregierung kommen moderate Töne: "Die Naturschutzbehörde hat die Eingaben des Antragstellers geprüft und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine positive bescheidmäßige Erledigung vorliegen", hieß es gestern aus dem Büro des Naturschutzreferenten Manfred Haimbuchner (FP). Bekanntlich soll 2,5 Kilometer vom Nationalpark Kalkalpen und nur wenige Meter vom Naturschutzgebiet Jaidhaustal entfernt nach Gas gesucht werden.

Für das Explorationsunternehmen ADX Energy war dieser Bescheid das letzte fehlende Puzzlestück. Wie berichtet, liegt die montanrechtliche Genehmigung schon länger vor. "Je nach Boden- und Witterungsverhältnissen wird es bis zu acht Wochen dauern, bis der Bohrplatz für die tatsächliche Probebohrung fertiggestellt werden kann", sagt ADX-Chef Paul Fink, der den Gegnern des Bohrprojekts ausrichtet, "dass man mit Falschmeldungen, Unterstellungen und bösartigen Vorwürfen keine Freunde gewinnt, schon gar nicht unter dem Deckmantel Umwelt- und Naturschutz."

"Oberösterreich treibt den Ausstieg aus den fossilen Energien vehement voran", teilt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) in einer Aussendung mit. Es sei aber klar, dass vor allem Oberösterreichs Industrie in einer Übergangsphase noch Energieträger wie Erdgas zur Überbrückung brauchen werde. "Daher ist es zu begrüßen, wenn jetzt geprüft wird, ob Erdgasvorkommen in Oberösterreich vorhanden sind. Denn die Nutzung heimischer Erdgasvorräte ist auf jeden Fall sinnvoller als die Verwendung von Flüssiggas, das in den USA chemisch gefrackt wird."

Entrüstung und Widerstand

Mit Fassungslosigkeit und Wut lassen sich die Reaktionen der Gegner des Gasförderprojekts zusammenfassen: Von einem "klimapolitischen Harakiri-Projekt", einer völlig "falschen Weichenstellung in Oberösterreich" und einem "fatalen Signal vor der Weltklimakonferenz", spricht der WWF. Greenpeace ist nach eigenen Angaben "schockiert über die Gasbohrungsbewilligung" und fordert ein Gesetz für das Ende von Öl- und Gasproduktion. Man prüfe zudem rechtliche Schritte gegen das Projekt in Molln.

Rudi Hemetsberger, Naturschutzsprecher der Grünen, sagt: "Das naturschutzrechtliche Go für die Erdgasbohrung ist schwer irritierend." Im Ressort Haimbuchner halte man damit Erdgasförderung und Naturschutz für vereinbar. "Wir Grüne erwarten, dass keine Maßnahmen erfolgen, solange der Bescheid nicht rechtskräftig ist."

In besagtem Bescheid steht ferner, dass innerhalb von vier Wochen eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht gerichtet werden kann. Genau das strebt auch der Umweltdachverband an. "Wir werden den Bescheid in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen, sofern die erwarteten EU-rechtlichen Mängel vorliegen, bringen wir eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein", kündigt Präsident Franz Maier an. Er fordert Landeshauptmann Thomas Stelzer und Naturschutz-Landesrat Manfred Haimbuchner auf, "das Projekt sofort zu stoppen und ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Natur endlich ernst zu nehmen."

