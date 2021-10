Bei Waldarbeiten verunglückt: Frau fand toten Ehemann

Eine schreckliche Entdeckung machte eine 57-Jährige am späten Samstagnachmittag. Weil ihr Ehegatte nicht erreichbar war, hielt die Frau Nachschau in dem Waldgebiet, in dem der 58-Jährige mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt gewesen war.

Sie fand den regungslosen Körper ihres Mannes neben einem umgeschnittenen Baum und alarmierte die Rettungskräfte. Doch für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Martin 3 konnte nur noch den Tod feststellen.

Vermutlich hatte der 58-Jährige mit seiner Benzin-Motorsäge einen Baum gefällt, der sich an einem anderen, dickeren Baum verkeilt hatte. Er dürfte dann versucht haben, den dicken Baum am Stamm abzuschneiden, worauf sich der andere aus der Verkeilung löste und den Mann am Kopf traf. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, an denen er vor Ort verstarb, teilte die Polizei am Samstagabend mit.