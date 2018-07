Polizei warnt vor Wucher-Schlüsseldiensten

LINZ. AK-Konsumentenschützerin rät: "Nicht unter Druck setzen und Zahlschein geben lassen".

Ausgesperrt: Nicht jeder Schlüsseldienst arbeitet seriös. Bild: OON

Die Fälle häufen sich: Vor zwei Wochen ließ der Bewohner eines Mehrparteienhauses in St. Georgen an der Gusen sein defektes Türschloss von einem Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes auswechseln. Er bekam eine saftige Rechnung in der Höhe von 1698,48 Euro präsentiert. Auch wenn ihm der Betrag viel zu hoch erschien, zahlte er dem dubiosen Arbeiter die Summe in bar. Seither fehlt von dem Mann, der mit einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen davonbrauste, jede Spur.

Noch teurer kam am Dienstag einem Hauseigentümer in St. Florian bei Linz seine Türöffnung zu stehen: Anstatt der veranschlagten 200 Euro forderten die drei Männer ausländischer Herkunft nach getaner Arbeit insgesamt 2078,04 Euro. Und in der Nacht auf Montag wurde ein 37-Jähriger in Plesching Opfer eines dubiosen Türöffners: Da er seinen Schlüssel abgebrochen hatte, wurde der Zylinder ausgetauscht. Auch dieser Mieter musste einen Wucherpreis in der Höhe von 1286,64 Euro dafür bezahlen.

"Polizei verständigen"

Die Polizei warnt deshalb vor betrügerischen Schlüsseldiensten. "Wir raten Betroffenen, die geforderte Summe nicht zu bezahlen und stattdessen sofort die Polizei zu verständigen", sagt Sprecherin Petra Datscher.

Dass sich derzeit derartige Fälle in Oberösterreich mehren, weiß auch Konsumentenschützerin Ulrike Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Seit einem Jahr würden sich wöchentlich etwa drei Geschädigte bei der AK melden und von ähnlichen Vorgangsweisen berichten.

Da die Betroffenen nicht in ihre Wohnung können, stehen sie unter Druck. "Im Internet wird nach einem rasch verfügbaren Schlüsseldienst gesucht", schildert die AK-Konsumentenschützerin.

Diese Notsituation nützen die Türöffner schamlos aus. "Sie setzen die Opfer ein weiteres Mal unter Druck und fordern vehement einen überteuerten Preis", sagt Weiß. Im Nachhinein könne die Firma nicht mehr ausgemacht werden: "Auf der Internetseite sind bis auf eine Telefonnummer keine Informationen über die Firma zu finden. Man weiß auch nicht, wer dahinter steckt", sagt die Konsumentenschützerin.

Sowohl Datscher als auch Weiß raten Betroffenen, sich von den Betrügern nicht unter Druck setzen zu lassen. "Wenn man das Gefühl hat, dass die Kosten zu hoch sind, sollte man auf eine Rechnung samt Zahlschein beharren", sagt Weiß.

Als Richtpreis könne ein AK-Preisvergleich herangezogen werden. Demnach dürfe eine Türöffnung untertags durchschnittlich "nicht mehr als 100 Euro, am Wochenende bzw. an Feiertagen samt Zuschlägen rund 250 Euro kosten", sagt Weiß. (nieg)

