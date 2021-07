78-Jähriger verfolgte Einbrecher und stellte ihn

Bei einem nahe gelegenen Einkaufszentrum entdeckte der aufmerksame Nachbar daraufhin den Flüchtigen und verständigte umgehend die Polizei.

Nach einer Gegenüberstellung wurde der Tscheche (49) dann festgenommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte dem Verdächtigen ein weiterer Fall zugeordnet werden.

Es war gegen 15.20 Uhr, als der Tscheche durch die offen stehende Haustüre in das Wohnhaus ging. Bevor er aber etwas stehlen konnte, wurde er von der 73-jährigen Bewohnerin bemerkt. Daraufhin rannte der Tscheche in Richtung des Einkaufszentrums "Haid-Center" davon.

Auch anderes Haus betreten

Nach seiner Festnahme konnte der 49-Jährige auch mit einem weiteren Einbruch in Verbindung gebracht werden. Demnach soll er wenige Stunden davor schon in Ansfelden ein anderes Wohnhaus durch dessen offene Haustüre betreten haben, wurde aber auch dort von der Besitzerin bemerkt und in die Flucht geschlagen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-jährige Tscheche angezeigt.