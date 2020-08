26-Jährige fand Müllsack mit 16.000 Euro neben der Straße

Eine 26-Jährige staunte nicht schlecht, als sie in einem vermeintlichen Müllsack 16.000 Euro Bargeld entdeckte. Die junge Frau hatte den Fund am vergangenen Mittwochabend in Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) gemacht. Bei der Autofahrt in einem Waldstück in der Ortschaft Holzleithen bemerkte sie einen schwarzen Plastiksack neben der Straße. Da hatte wohl jemand illegal Müll entsorgt, dachte sich die 26-Jährige, und hielt ihren Wagen an. Eigentlich wollte sie den Sack entsorgen. Doch als sie ihn ins Auto räumen wollte, stellte sie Unglaubliches fest: Der Sack war nicht mit Müll, sondern mit Münzen und Geldscheinen gefüllt.

Statt zur Deponie, brachte die junge Frau den Sack zur Polizeiinspektion Vöcklabruck. Bei den Beamten war zuvor eine Verlustmeldung eingegangen: Ein 28-Jähriger sollte mehrere Tageslosungen eines Rieder Lokals nach Vöcklabruck transportieren. In dem Wald in Holzleithen machte er einen kurzen Stopp, um die Gegenstände im Auto umzuräumen. Dabei stellte er den Plastiksack mit dem wertvollen Inhalt am Boden ab. Erst bei der Weiterfahrt fiel ihm auf, dass er das Geld vergessen hatte. Als er zurückkehrte, war der Sack allerdings schon verschwunden. Umso größer war die Freude, als ihm die Beamten gemeinsam mit der ehrlichen Finderin die verlorenen Tageslosungen zurückgaben.

Lokalisierung: In der Ortschaft Holzleithen wurde der vermeintliche Müllsack gefunden