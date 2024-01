2 Bergsportler in Ebensee aus extrem steilem Gelände gerettet

Der 33-jährige Linzer und seine gleichaltrige Begleiterin aus Wien hatten sich am Samstag zu einer Bergtour auf den Eibenberg aufgemacht. Das Paar hatte geplant, die Nacht auf der "Eibenbergschneid", dem Gipfelbereich, zu verbringen und waren dafür auch entsprechend ausgerüstet. Der Weg zur Schneid bis unter den Kamm war gut bespurt.

Die Nacht verbrachten der Mann und die Frau auch tatsächlich in einem Schneebiwak. Die Bedingungen waren rau: Teilweise wehte starker Wind mit bis zu 70 km/h, der schließlich zu erheblichen Schneeverfrachtungen führte.

Bild: Bergrettung Ebensee

Am Sonntagvormittag machten sich die Bergsportler wieder auf den Weg ins Tal. Durch den starken Wind, der auch in den Morgenstunden nicht nachgelassen hatte, waren die Fußspuren ihres Aufstieges im Kammbereich aber nicht mehr ersichtlich, außerdem verfehlten sie die Orientierungstafel Richtung Offensee. Der Versuch den Wanderweg zu erreichen, misslang und die beiden gelangten in steile, schneebedeckte Gras- und Schrofenhänge. Ein Weiterkommen war nicht mehr möglich. Gegen 11 Uhr rief das Paar schließlich die Bergretter zu Hilfe.

Einsatzort musste mit Seilgeländern abgesichert werden

Der Polizeihubschrauber "Libelle" fand die beiden kurz vor Mittag, wegen des starken Windes war eine Rettung mit dem Tau allerdings unmöglich. Kräfte der Bergrettung Ebensee und ein Beamter der Alpinpolizei Gmunden begannen daher mit dem Aufstieg. Gegen 15.15 Uhr erreichten sie das Paar: Der sehr steile Einsatzort musste mit Seilgeländern abgesichert werden. Anschließend wurden die Bergretter zu den Hilfesuchenden abgelassen und die beiden Bergsportler aus dem Gefahrenbereich gebracht. Sie überstanden ihre Notlage ohne Verletzungen und konnten mit Hilfe der Bergrettung selbstständig ins Tal absteigen.

Bild: Bergrettung Ebensee

"Der beliebte Weg, vom Offensee auf den Eibenberg ist auch ohne Schnee, im oberen Bereich steil und führt über ein paar Felsstufen. Diese sind mit Schnee und Eis nicht zu unterschätzen, da die Eisenstifte, die dort den Auf- und Abstieg erleichtern, nicht benutzt werden können", warnt die Bergrettung.

