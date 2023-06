1,9 Promille: Betrunkener Lkw-Lenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Sturzbetrunken war ein 61-jähriger Rumäne, als er am Mittwoch gegen sieben Uhr Früh seinen Lastwagen am Terminal Wels in Betrieb nahm. Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut setzte sich der Mann ans Steuer seines Sattelkraftfahrzeugs und fuhr auf die A25 in Richtung Passau auf.

Weit kam er nicht: Schon am Beschleunigungsstreifen touchierte er einen Lkw am rechten Fahrstreifen, setzte seine Fahrt aber trotz des Blechschadens fort. Zwei Kilometer später wurde das beschädigte Fahrzeug von einer Streife der Autobahnpolizei angehalten.

Umfangreiche Verkehrsbehinderung

Der Lkw kam dabei quer über rechten Fahrstreifen und Pannenstreifen zu stehen und blockierte dadurch den Frühverkehr auf der Welser Autobahn. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille, der 61-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu umfangreichen Staus. Erst gegen 10:30 Uhr konnte die A 25 wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Der Lenker wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

