17 Verletzte bei Schiffshavarie in Aschach an der Donau

Einen Großeinsatz der Rettungskräfte löste am späten Freitagabend ein Unfall mit einem bulgarischen Kreuzfahrtschiff auf der Donau in Aschach aus. Gegen 22:40 Uhr wurden die Feuerwehren Aschach, Landshaag und St. Marienkirchen an der Polsenz alarmiert. Auch die Polizei und mehrere Rettungswagen standen im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge war das Schiff im Bereich des Kraftwerks gegen eine Betonmauer geprallt. 17 Personen wurden dabei verletzt, elf davon wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Manövrierunfähig

Insgesamt waren 160 Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes, das von Bayern kommend Richtung Linz unterwegs gewesen ist. Bei den Passagieren handelte es sich zum Großteil um deutsche Staatsbürger, die Besatzung kam aus Bulgarien. Wie der Eferdinger Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Pichler mitteilte, war das Schiff aus noch unbekannter Ursache plötzlich für mehrere Minuten manövrierunfähig und prallte gegen die Betonmauer der Schleuse.

Mit Drohnen flogen Spezialisten der Feuerwehr das Schiff ab, um die beschädigten Stellen zu finden. Der Schaden dürfte gering geblieben sein.

