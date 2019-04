Oberösterreich: Jeder fünfte Langzeitarbeitslose bekam einen Job

Die Arbeitslosenzahlen sind in Oberösterreich im März erneut zurückgegangen. 33.809 Menschen waren beim AMS arbeitslos gemeldet. Im März des Vorjahres waren es 36.514.

LINZ. Das entspricht einen Rückgang von 0,5 Prozentpunkten. Die Arbeitslosenquote betrug in Oberösterreich demnach 4,8 Prozent, im Österreichschnitt lag sie bei 7,4 Prozent. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betrifft nahezu alle Gruppen. Bei den Männern sank die Arbeitslosenquote in Oberösterreich im Jahresvergleich um 10,3 Prozent auf 18.547 (20.677). Bei den Frauen um 3,6 Prozent auf 15.262 (15.837). Langzeitarbeitslose konnten mit einem Minus von 20,4 Prozent von der positiven Entwicklung besonders stark profitieren. Bei den Jugendlichen (unter 25 Jahre) betrug der Rückgang 6,0 Prozent. Lediglich bei den über 55-Jährigen war ein Anstieg von 0,9 Prozent zu verzeichnen. 9.431 Personen befanden sich in Schulungen (minus neun Prozent).

Die Beschäftigung stieg in Oberösterreich um 2,2 Prozent auf 671.000. Ende März gab es bei AMS Oberösterreich 22.628 offene Stellen, ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema