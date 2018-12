"Das Leder wollen die Kunden schon selbst spüren"

WELS. Wie der Möbelhändler XXXLutz den Kampf auf dem Onlinemarkt gewinnen will.

XXXLutz-Sprecher Saliger: "Weniger, aber bessere Frequenz" Bild: Volker Weihbold

Die Frequenz im Möbelhandel nimmt ab. Dennoch denkt Marktführer XXXLutz nicht daran, sein Filialnetz auszudünnen. "Im Gegenteil. Wir brauchen die Filialen, um im Onlinehandel die Nase vorne zu haben", sagt XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Der Welser Möbelriese geht davon aus, dass er im Vergleich zu anderen Onlineanbietern entscheidende Wettbewerbsvorteile hat: "Die Kunden gehen zwar seltener ins Möbelhaus, dafür gewinnt dieser Besuch für alle an Qualität. Online wird gustiert, in den Filialen werden dann die ausgesuchten Stücke begutachtet und möglicherweise nach einer Nachdenkpause am Sonntag auf der Couch bestellt. Denn das Leder einer Couch oder die Oberfläche einer Küchenplatte wollen die Kunden schon selbst spüren", sagt Saliger. "Wir sehen auch, dass unser Onlinegeschäft dort schlechter funktioniert, wo wir mit Filialen nicht so gut vertreten sind."

Kostenvorteil Logistik

Das ergebe gegenüber reinen Internetanbietern auch einen wichtigen Kostenvorteil. "Jeder zweite Onlinekunde holt die bestellte Ware selbst ab. Daher haben wir geringere Logistikkosten und weniger Reklamationen", sagt Saliger.

Die XXXLutz-Gruppe ist seit 15 Jahren mit Onlineshops auf dem Markt, in den vergangenen drei Jahren sei hier aber einiges professionalisiert worden, heißt es bei den Welsern. Erfolgreichste Warengruppe seien die Gartenmöbel, denn die individuelle Beschaffenheit Rattan und Kunststoff seien bei Kaufentscheidungen nicht so wichtig.

Im ausklingenden Jahr hat sich XXXLutz, wie berichtet, mit der ehemaligen Mutter von Kika/Leiner, Steinhoff, auf die vollständige Übernahme der Einrichtungskette Poco geeinigt. Die kartellrechtliche Zustimmung und andere Formalitäten für den 266-Millionen-Handel sind vorige Woche fixiert worden.

Damit steigt der Umsatz der Unternehmensgruppe um 1,6 Milliarden auf 5,8 Milliarden Euro, die Zahl der Mitarbeiter um 8000 auf 30.000. Der Übernahme der deutschen Handelskette war ein jahrelanger Streit der Eigentümer von Steinhoff und XXXLutz vorausgegangen.

Seit 2005 verdreifacht

Mit der Poco-Übernahme haben die Welser ihren Umsatz seit 2005 mehr als verdreifacht. Im kommenden Jahr wollen sie in Serbien Fuß fassen. Es wäre das elfte Land in Europa, in dem XXXLutz aktiv ist.

Und auch wenn dem Onlinehandel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, verfolgt XXXLutz dennoch konsequent den Neubau seiner Filiale an der Donau in Linz. "Wir ziehen ja nur um und halten die Wertschöpfung im Land", sagt Saliger und betont, er sehe den Widerstand gegen das Projekt gelassen. "So etwas kommt vor. Aber dafür gibt es ja Behörden, die die Argumente dafür und dagegen abwägen. Ich gehe nicht davon aus, dass uns etwas geschenkt wird." Die Kosten für den Neubau neben der Eisenbahnbrücke dürften bei rund 40 Millionen Euro liegen.

