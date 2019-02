"Gott sei für alle Kriminelle dieser Welt gedankt"

und DAS ist euch einen Artikel wert, bei dem man auch noch posten darf?



Wenn schon, dann "Gott sei gedankt für alle FACHARBEITER de Welt". Denn ein solcher ist der Kerl wohl.

Glaubt der Vater allen Ernstes, dass ein z.B. Mitarbeiter eines amerikan.Automobilklubs etc. sein Kind NICHT befreien hätte können?



Dem einen Kriminellen dankt er - der nächste Kriminelle fladert ihm das Auto oder was auch immer.



Gut, dass dem Kleinen so schnell geholfen wurde.



Und - das mit den Straßenarbeiten durch Kriminelle ist eine überdenkenswerte Sache auch für Ö, für unsere Straffälligen.

Natürlich darf man dabei nicht vergessen, diese auch zu bewachen, nicht dass sie abhauen (wie ja anscheinend auch sonst in z.B. Asten an der Tagesordnung zu sein scheint)