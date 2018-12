Mann schnitt Partnerin in Russland im Streit den Kopf ab

MOSKAU. Berichten zufolge lief er danach mit dem Kopf in der Hand durch die russische Kleinstadt nordöstlich von Moskau.

Im Streit hat ein Mann in einer russischen Kleinstadt seiner Partnerin den Kopf abgeschnitten. Beide seien bei einem gemeinsamen Trinkabend am Wochenende heftig aneinandergeraten, sagte der Tatverdächtige bei einer Befragung einer Mitteilung der Polizei zufolge am Montag. Daraufhin soll er ein Messer gezückt und auf die 44 Jahre alte Frau eingestochen haben.

Medienberichten zufolge lief der Mann daraufhin mit dem Kopf in der Hand durch die Kleinstadt Pereswet nordöstlich von Moskau. In der Wohnung sei dann der Körper des Opfers gefunden worden. Der 43-Jährige sei nun in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt.

1 Kommentar mynachrichten1 (14123) 03.12.2018 12:32 Uhr gut ist es, das der Körper gefunden wurde, denn sonst hätte die ganze Leiche gefehlt, wenn der davon gerannt wäre. einfacher für die Justiz. Interessant werden dann Einzelheiten zum Täter werden, was ihn veranlasst so was zu machen. Antwort schreiben

